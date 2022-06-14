На "Азоте" находятся более 500 человек, пока их невозможно эвакуировать, - Стрюк
Российские военные плотно обстреливают завод "Азот" в Северодонецке. В хранилищах завода, контролируемого украинскими силами, находятся более 500 мирных людей.
Украинские силы держат оборону в промышленной зоне Северодонецка
О ситуации на "Азот" в эфире канала "Рада" рассказал руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк, сообщает 24 канал.
Тема В Северодонецке ситуация крайне обострена: россияне уничтожают многоэтажки и "Азот"
Он заявил, что на территории "Азота" стоят украинские военные, которые держат оборону в промышленной зоне Северодонецка. Также, по его словам, на территории самого предприятия остались гражданские люди, которые там скрывались в хранилищах.
"Азот" имеет несколько хранилищ, в которых с начала войны скапливались люди. Частично они оттуда эвакуировались,
– сказал Александр Стрюк.
Глава Северодонецкой ВГА заявил, что по состоянию на трое суток назад на "Азоте" находилось более 500 человек. Он отметил, что в настоящее время эвакуацию проводить невозможно, поскольку "Азот" находится под плотным огнем врага.
"Его ("Азот" – 24 канал) фактически разлагают на запчасти", – заявил Стрюк и добавил, что ведется работа, чтобы организовать эвакуацию мирных людей.
Россия разрушила все мосты в Северодонецк
- Как сообщили в Генштабе ВСУ 13 июня, российские силы пытаются оцепить украинских военных в Северодонецке, Лисичанске, Привилле и Боровском. Цель кафиров – захватить Северодонецк, из-за чего они пытаются отрезать город.
- Врагу удалось разрушить все мосты, ведущие в Северодонецк. Первый мост войска агрессора разрушили еще в мае .
- Еще два моста оккупанты разрушили 12 – 13 июня. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай 12 июня сообщил, что оккупанты разрушили мост , ведущий в Северодонецк.
- Вечером 13 мая глава Луганской ОВА заявил, что уничтожен и третий мост , который был аварийным. По словам Гайдая, доехать или довезти что-нибудь в Северодонецк теперь практически невозможно. Он подчеркнул, что коммуникация оборвана не полностью.
- Что касается самой ситуации в Северодонецке, то она динамична и меняется каждый час . По состоянию на 13 июня было известно, что кафиры контролируют 70% Северодонецка .
- Утром 14 июня в Генштабе ВСУ сообщили , что солдаты из России штурмуют Северодонецк и пытаются закрепиться в центре города. В Офисе Президента заявили, что кафиры отскочили после удара ВСУ .