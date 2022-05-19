На Донецком направлении враг постепенно теряет наступательные возможности, — Генштаб ВСУ
19 мая 2022 , 18:20Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
На Донецком направлении российские военные пытаются наступать по всей линии столкновения. Делают это с помощью авиации. Однако враг постепенно теряет наступательные возможности.
Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
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Где именно враг наступает? По данным Генштаба ВСУ, наиболее активные боевые действия продолжаются по следующим направлениям:
- Северодонецком,
- Лиманском,
- Бахмутском,
- Авдеевском,
- Кураховском.
Однако заметно, что враг постепенно теряет наступательные возможности. Также в Генштабе добавили, что сохраняется вероятность ведения боевых действий по другим направлениям, чтобы не допустить переброски наших сил.
Какая ситуация на Донбассе: последние новости
- Российская армия не оставляет попыток захватить Донецкую и Луганскую области. Однако ВСУ дают мощный отпор захватчикам. Так, за минувшие сутки украинские воины отразили 16 атак врага. В результате уничтожено 8 танков, 17 единиц боевой бронированной техники, 4 специальных бронированных автомобиля и 6 обычных автомобилей россиян.
- В Генштабе ВСУ сообщили, что россияне сосредоточили свои войска в Луганской области. Там враг разместил до 15 вертолетов. В Институте изучения войны считают, что российские оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк. А на Донбассе враг пытался прорвать оборону. В частности, о атаковали на Авдеевском, Марьинском и Бахмутском направлениях.
- За сутки 18 мая кафиры разрушили множество домов в Луганской области, а также унесли жизни четырех жителей Северодонецка . Кроме того, российские захватчики в очередной раз нанесли удар по "Азоту" в Северодонецке. Также войска России накрыли огнем эвакуационные автобусы , которыми вывозили гражданских из Лисичанска и Северодонецка.
- 16 мая россияне ударили по Донбассу авиабомбами, ракетами и реактивными системами "Град" и "Смерч". В результате атак погибли 6 человек, ранены – 12
- Отмечается, что из-за отсутствия мобилизационного ресурса враждебное командование планирует привлекать к боевым действиям студентов вузов на временно оккупированных территориях Донецкой области.
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