На Донецком направлении враг постепенно теряет наступательные возможности, — Генштаб ВСУ

На Донецком направлении российские военные пытаются наступать по всей линии столкновения. Делают это с помощью авиации. Однако враг постепенно теряет наступательные возможности.

Об этом рассказал заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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Где именно враг наступает? По данным Генштаба ВСУ, наиболее активные боевые действия продолжаются по следующим направлениям:

Северодонецком,

Лиманском,

Бахмутском,

Авдеевском,

Кураховском.

Однако заметно, что враг постепенно теряет наступательные возможности. Также в Генштабе добавили, что сохраняется вероятность ведения боевых действий по другим направлениям, чтобы не допустить переброски наших сил.

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