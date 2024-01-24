На фоне падения Ил-76 в Генштабе сделали заявление

В Генштабе ВСУ сделали заявление на фоне информации о падении российского самолета Ил-76 в небе над Белгородской областью. Там заявили, что Россия увеличила количество военнотранспортных самолетов, которые в последнее время направлялись к аэродрому Белгорода.

По словам военных, интенсивность обстрелов России напрямую связана с ростом количества военно-транспортных самолетов.

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Что заявили украинские военные

Для уменьшения именно ракетной угрозы Вооруженные Силы Украины не только контролируют воздушное пространство, но и детально отслеживают точки запусков ракет и логистику их поставки, особенно с применением средств военно-транспортной авиации,

– заявили наши военные.

В Генштабе ВСУ отметили, что Россия продолжает стратегию террора. В частности, и на Харьковском направлении. Ведь Кремль применяет ракеты, чтобы уничтожить Харьков и убить гражданских. Аналогичная ситуация и в других городах Украины.

Украинские бойцы отметили, что только за последнюю неделю Россия нанесла по Харьковской области 19 ракетных ударов, применив:

26 зенитно-ракетных систем С-300;

3 "Искандер-М".

"В результате чего погибли 16 человек, в том числе один ребенок. Ранены 78 человек. Разрушены 13 зданий, в том числе – одна больница, три учебных заведения, шесть жилых домов", – подытожили военные.

Они заверили, что из-за увеличения интенсивности атак врага ВСУ будут и дальше принимать меры, чтобы уничтожать средства доставки, контроля за воздушным пространством, чтобы уничтожать террористическую угрозу, включая ту, которая на Белгородско-Харьковском направлении.

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В Белгородской области упал самолет Ил-76