На Харьковщине оккупанты в упор обстреляли колонну авто: 4 человека сгорели заживо

В среду 4 мая 15 частных автомобилей выехали из временно оккупированного Волчанска Чугуевского района. Взамен россияне их обстреляли.

Так, русские войска обстреляли колонну автомобилей на дороге вблизи поселка городского типа Старый Салтов. В машинах находились исключительно гражданские.

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На обочине автодороги между населенными пунктами Старый Салтов и села Верхний Салтов нашли 6 поврежденных автомобилей и 4 сгоревших тела.

На фото можно увидеть, что от одного автомобиля остался практически "скелет".

Место преступления: фото Харьковской облпрокуратуры

Следователи установили место колонны и провели ряд розыскных действий. В настоящее время местная полиция проводит досудебное расследование.

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области тоже начала досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

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