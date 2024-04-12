В Хмельницкой области после атаки "Шахедами" повреждены частные дома

Вечером 11 апреля враг атаковал территорию Украины дронами-камикадзе типа "Шахед". На этот раз под ударом, к сожалению, оказалась Хмельницкая область.

Россияне поздно вечером 11 апреля запустили по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Первоначально угроза существовала для южного и центрального регионов нашего государства.

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Силы ПВО сбили "Шахеды"

Первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в ночь на 12 апреля в Хмельницкой области во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов. По его словам, там работали силы противовоздушной обороны.

Сегодня ночью, во время воздушной тревоги, наши силы ПВО ВСУ уничтожили 2 вражеских БПЛА типа "Shahed",

– говорится в сообщении.

Как рассказал заместитель Хмельницкой областной военной администрации, в результате атаки в этом регионе повреждены два частных дома. Известно, что сейчас на месте работают все соответствующие службы.

В частности, он отметил, что в настоящее время информация о погибших или травмированных не поступала.

Что этому предшествовало: основное

Вечером 11 апреля началась новая атака "Шахедов" на украинские земли. Враг запустил поочередно несколько групп дронов-камикадзе с южного направления. Они угрожали Николаевской, Одесской и смежным областям.

Информация о взрывах поступала также из местных пабликов Днепропетровской области, говорилось об угрозе Кривому Рогу. А около 3 утра "Шахеды" добрались на Запад, в частности в Хмельницкую область.

Воздушные силы сообщали об угрозе для Староконстантинова, уже неоднократно атакованного врагом из этого и других видов воздушных вооружений. По информации мониторинговых каналов, дронов на этот раз не было много.

В частности, под обстрелом оказался город Кривой Рог. Местные телеграм-каналы сообщали о возможной работе противовоздушной обороны. Позже на объекте энергетики в Днепропетровской области вспыхнул пожар.

Командующий Воздушными Силами Николай Олещук рассказал, что в результате противовоздушного боя авиацией Воздушных Сил и мобильными огневыми группами Сил обороны Украины сбито 16 ударных БПЛА типа "Шахед".