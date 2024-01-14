На Юге сбили 4 ракеты во время атаки 13 января: эпические кадры работы наших защитников

Россия продолжает атаковать мирные украинские города с воздуха. Силы противовоздушной обороны работают и сбивают значительную часть целей над Украиной.

Во время ракетной атаки 13 января Силы обороны юга отработали по 4 воздушным целям. Ракеты сбивали в трех регионах Украины.

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Обломки упали на дом

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 2 ракеты типа Х-101/555 Николаевской области.

Обломки одного из них упали на жилой дом в Баштанском районе. Пожарные оперативно ликвидировали пожар. К счастью, никто не пострадал.

️Кроме этого еще по одной ракете подобного класса уничтожено на Днепропетровщине и Кировоградщине.

2 противорадиолокационные ракеты Х-31П, которые враг направил по Николаевщине, вышли из строя уже в воздухе. Разрушений и пострадавших нет.

Работа сил противовоздушной обороны попала на видео. На кадрах можно увидеть, как наши защитники неба уничтожают вражеские ракеты, которые Россия направила по нашей территории.

Как на Юге сбивали ракеты: смотрите видео

Россия атакует Украину ракетами