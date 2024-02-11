На подступах к Киеву раздавались взрывы: ПВО работала по "Шахедам"

Оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды" по Украине в несколько волн в ночь на 11 февраля. Взрывы, в частности, раздались в Киевской области. В регионе работали силы ПВО.

Перед этим как в области, так и в столице объявили воздушную тревогу. По словам главы Киевской МВА Сергея Попко, она связана с угрозой применения "Шахедов".

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Что известно о взрывах в Киевской области

О взрывах сообщили местные телеграм-каналы. Впоследствии эта информация была подтверждена в Киевской ОВА и Киевской ГВА. Также местные власти заявили о работе ПВО.

Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО,

– заявили в Киевской ОВА.

Кроме того, в Киевской ОВО призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

"Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – добавили чиновники.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, ПВО работала на подступах к Киеву. Ранее Воздушные силы предупреждали о движении "Шахедов" в Киевскую область из Черкасской. Впоследствии военные уточнили, что вражеские дроны двигались в направлении Белой Церкви. По данным мониторинговых сообществ, "Шахеды" фиксировали и в других районах области.

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Атака обычно проходила в несколько волн. Первые группы залетели на территорию Украины после 21:30 10 февраля. Впоследствии с моря в Николаевскую и Одесскую зашло еще несколько групп вражеских дронов.

Больше всего на Юге пострадал Николаев. По данным местных СМИ, здесь прогремело не менее 10 взрывов. Громко было также в Одессе и области.

Впоследствии тревога распространилась дальше на Север и дошла до Киева и Киевщины. Правда, "Шахеды" совершили маневр и залетели еще в Винницкую и Житомирскую области.

По данным местных телеграм-каналов, силы ПВО работали в Житомирской, Днепре и области, а также на Черкасчине. Официальной информации о последствиях пока нет.