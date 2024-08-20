На Киевщине раздавались взрывы

Во время воздушной тревоги с утра 20 августа в Киевской области слышали взрывы. Враг атаковал регион ракетами.

В КГВА предупредили о работе ПВО на подступах к столице, пишет 24 Канал.

Смотрите также В Украине ночью была тревога из-за атаки "Шахедов", взрывы раздавались в нескольких областях

На Киевщине слышали взрывы

Около 05:45 в Киеве и еще в ряде областей объявили воздушную тревогу. В КМВА написали, что воздушная тревога связана с угрозой применения ракетного вооружения.

Впоследствии Воздушные силы отдельно призвали киевлян перейти в укрытие.

Примерно через 10 минут после объявления тревоги жители Киевщины услышали взрыв.

Оперативно о воздушных тревогах, взрывах и других угрозах узнавайте из телеграм-канала 24 Канала.

Воздушная тревога продолжается! В области, на подступах к Киеву работает ПВО. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!,

– написал начальник КГВА Сергей Попко на фоне взрывов.

В 06:15 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

Напомним, что после 23:00 19 августа в Киевской области также после 23:00 19 августа работала ПВО из-за атаки "Шахедами".