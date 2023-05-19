На Львовщине из-за падения обломков дрона есть повреждение энергетической инфраструктуры
Источник:Министерство энергетики
В ночь на 19 мая Россия в очередной раз нанесла удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Только над Львовщиной уничтожено 5 "Шахедов", обломки одного из которых повредили энергетическую инфраструктуру.
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во Львовской области из-за этого частично был обесточен 1 населенный пункт. Всего же в результате атаки страны-террориста было обесточено 15 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а также есть отключения света на Николаевщине и Днепропетровщине.
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На Западе Украины уничтожили 6 "Шахедов"
Всего в ночь на 19 мая Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Из 22 "Шахедов" 6 направились атаковать Запад Украины. Однако силы ПВО уничтожили 5 БПЛА иранского производства над Львовщиной, а также еще один – в другой области на Западе.
В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники с ВК "Запад" уничтожили над Львовщиной 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины,
– заявил Козицкий.
Стоит отметить, что, по словам городского головы Андрея Садового, по предварительной информации целью российской атаки был именно объект критической инфраструктуры города. К счастью, пострадавших нет.
Что известно о массированной атаке 19 мая: коротко
- С начала суток 19 мая по Украине начала распространяться воздушная тревога. Первые взрывы прогремели уже в 00:13 в Черниговской области и в 00:47 в Киевской области. А около 01:35 появились сообщения о возможных пусках крылатых ракет типа "Калибр".
- В Воздушных Силах заявили, что враг ночью выпустил по территории Украины 22 "Шахеда" и 6 ракет. Украинские защитники смогли ликвидировать 16 ударных БпЛА и 3 "Калибра".
- Однако не все воздушные цели удалось обезвредить. К сожалению, одна из ракет попала в промышленное предприятие в Кривом Роге. В результате пострадала женщина.
- Что касается Киевщины, то в КГВА подчеркнули – атака оккупантов 19 мая была десятой за месяц. При этом силы ПВО смогли уничтожить все летевшие на столицу беспилотники. Следовательно, взрывы, о которых сообщалось, были работой систем противовоздушной обороны.
- Также в ночь на пятницу раздавались взрывы и в Ровненской области. Однако местные власти сообщили, что волноваться нет причин, ведь Воздушные Силы ВСУ успешно уничтожили вражеский БПЛА.