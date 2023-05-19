На Львовщине из-за падения обломков дрона есть повреждение энергетической инфраструктуры

В ночь на 19 мая Россия в очередной раз нанесла удар по Украине ракетами и дронами-камикадзе. Только над Львовщиной уничтожено 5 "Шахедов", обломки одного из которых повредили энергетическую инфраструктуру.

Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, во Львовской области из-за этого частично был обесточен 1 населенный пункт. Всего же в результате атаки страны-террориста было обесточено 15 населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а также есть отключения света на Николаевщине и Днепропетровщине.

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На Западе Украины уничтожили 6 "Шахедов"

Всего в ночь на 19 мая Россия выпустила по Украине 22 ударных дрона и 6 крылатых ракет типа "Калибр". Из 22 "Шахедов" 6 направились атаковать Запад Украины. Однако силы ПВО уничтожили 5 БПЛА иранского производства над Львовщиной, а также еще один – в другой области на Западе.

В промежутке между 03:00 и 05:00 защитники с ВК "Запад" уничтожили над Львовщиной 5 боевых дронов "Шахедов". Еще один ликвидировали над другой областью на западе Украины,

– заявил Козицкий.

Стоит отметить, что, по словам городского головы Андрея Садового, по предварительной информации целью российской атаки был именно объект критической инфраструктуры города. К счастью, пострадавших нет.

Что известно о массированной атаке 19 мая: коротко