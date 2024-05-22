На Покровском направлении наши защитники сбили враждебный Су-25, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные сбили вражеский Су-25. Российский штурмовик наши военные уничтожили на Покровском направлении.
Кстати, ВСУ сбили вражеский самолет Су-25 россиян в Донецкой области буквально 17 мая. Тогда операцию осуществили на Донецком направлении.
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Что известно о сбитии очередного Су-25
Украинские военные рассказали, что россияне на Покровском направлении совершили 25 атак.
В частности, враг штурмовыми группами и техникой пытается вклиниться в наши боевые порядки. Ситуация остается напряженной – еще продолжается девять боевых столкновений. По имеющейся информации, украинские воины уничтожили российский штурмовик Су-25,
– объяснили бойцы.
Кстати, по данным из открытых источников цена одного Су-25 ориентировочно 11 миллионов долларов.
Только в мае 2024 года украинские военные уничтожили по меньшей мере 5 российских истребителей Су-25. В частности, технику врага уничтожили 4, 11, 13 и 17 мая.
Известно, что свои Су-25 Кремль использует, чтобы поддерживать наземные войска. Он до сих пор остается одним из самых успешных штурмовых самолетов в мире. Су-25 используют более 30 стран. Подробнее о нем читайте по ссылке.Обратите внимание! Главное управление разведки Украины рассказало в начале апреля 2024 года, что Россия еще имеет ориентировочно 100 многофункциональных истребителей Су-35, более 100 истребителей-бомбардировщиков Су-34, 7 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У. Однако две единицы А-50У – на модернизации на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева, один – на аэродроме в Ульяновске, точнее – на авиастроительном заводе "Авиастар".
Отметим, что с начала полномасштабного вторжения враги потеряли в Украине уже 354 самолета. Потери в личном составе и технике россиян также огромные. В частности:
- личного состава – около 496 370 (+1300) человек;
- танков – 7 611 (+6);
- боевых бронированных машин – 14 721 (+22);
- артиллерийских систем – 12 820 (+41);
- РСЗО – 1 077 (+0);
- средств ПВО – 812 (+1);
- самолетов – 354 (+0);
- вертолетов – 326 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 10 346 (+56);
- крылатых ракет – 2 208 (+1);
- кораблей/катеров – 27 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 17 442 (+59);
- специальной техники – 2 090 (+5).