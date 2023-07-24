Чтобы сбивать целые ночью, – Наев раскрыл детали, как усиливают ПВО на Севере

В последние недели Север Украины, в том числе Сумская область, страдают от ракетных обстрелов и атак "Шахедов". Поэтому на Сумском направлении усиливают противовоздушную оборону.

Командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев заявил о "постепенном" усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Он сообщил, что на этом направлении дополнительно задействовали несколько огневых групп.

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На Сумском направлении увеличили присутствие огневых групп

Генерал-лейтенант рассказал, что огневые группы вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами.

Такое оружие, как объяснил Наев, нужно, чтобы работать по воздушным целям и ночью.

Группы также оборудованы прожекторными установками. Находясь на одной из огневых позиций лично наблюдал работу экипажей этих мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников,

– рассказал Наев.

Вместе с тем командующий отметил, что ПВО Украины в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Поэтому украинские военные повышают уровень защищенности объектов критической инфраструктуры в пределах получаемых ресурсов.

"Чтобы украинское небо было более защищено, необходима дополнительная помощь от западных партнеров", – резюмировал Наев.

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