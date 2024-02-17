На Востоке Воздушные силы уничтожили сразу 3 российских истребителя

Украинские защитники на Востоке уничтожили сразу 3 вражеских самолета. Речь идет о бомбардировщиках Су-34 и истребителе Су-35.

Об успешной работе военных сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук. В целом Россия уже потеряла 333 самолета.

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Как сообщил Олещук, российские самолеты сбили утром 17 февраля на Восточном направлении.

Подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожено сразу три вражеских самолета – два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35! Нас ничто не остановит!

– сообщил Олещук.



ВСУ сбили 3 российских истребителя / Инфографика Воздушных сил ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский добавил, что сбить 2 бомбардировщика Су-34 и истребитель Су-35 удалось во время вражеских ударов управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

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