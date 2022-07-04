На Змеином установили флаг Украины: военная операция завершена

Вооруженные Силы выбили с острова Змеиный российских оккупантов. После бегства захватчиков наши воины установили на острове украинский флаг.

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга на Media Centre Ukraine. Военная операция по освобождению Змеиного официально завершена.

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Новости ждали все

Наталья Гуменюк отметила, что этой новости ждали все – остров Змеиный официально освобожден от российских оккупантов. Туда вернулся украинский флаг.

Меня часто обвиняют, что я жадная на хорошие новости, поэтому я должна провозгласить, что флаг Украины на острове Змеиный установлен. Военная операция завершена,

– сообщила Гуменюк.

Начальница координационного штаба подчеркнула, что остров Змеиный и поселок Белый, на нем расположенный, официально вернулись под юрисдикцию Украины.

Освобождение Змеиного: главное

Российские оккупанты захватили украинский остров в первый день полномасштабной войны 24 февраля. В июне наши воины нанесли несколько мощных ударов по позициям оккупантов на острове.

30 июня в оперативном командовании "Юг" сообщили, что после очередных мощных ударов российские оккупанты сбежали с острова.

Бегство с острова подтвердили и в России, однако там не признали свое поражение и победу ВСУ назвали "жестом доброй воли", чтобы якобы продемонстрировать, что Россия "не препятствует экспорту зерна из Украины".

За время проведения военной операции, в ходе которой вызволили остров Змеиный, российские оккупанты потеряли:

4 зенитных ракетно-пушечных комплекса "Панцирь-С1",

2 зенитно-ракетных комплекса "Тор",

реактивную систему залпового огня "Град",

радиолокационные установки.

Убегая с острова, российские оккупанты жгли документы и минировали территорию. На следующий день после своего бегства русские оккупанты атаковали остров фосфорными снарядами. Через два дня захватчики снова атаковали остров.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк назвал военную операцию по освобождению Змеиного одной из самых успешных за время полномасштабной войны. В то же время в Одесской ОВА отметили, что освобождение острова ознаменовало освобождение Одесчины от оккупантов. Дело в том, что поселок Белый на острове принадлежит именно Одесской области.

Помимо успешной операции, остров Змеиный войдет в историю из-за боя в первый день полномасштабного вторжения. 24 февраля появилось сообщение о гибели пограничников, защищавших остров, а после этого в сети опубликовали запись, где экипаж крейсера "Москва" предлагал украинским пограничникам сдаться, на что в ответ услышали "российский военный корабль иди на**й". Эта фраза стала культовой. К счастью, пограничники остались живы, хотя и попали в плен оккупантов.

Кто был автором легендарной фразы – пока неизвестно. В Госпогранслужбе сообщили лишь о том, что герою удалось вернуть из плена. Для этого была развернута целая информационная операция, а весной автором фразы считали другого пограничника – Романа Грибова. Это было сделано намеренно, чтобы оккупанты не знали, что автор фразы у них.

На 20 июня в плену россиян оставались 75 пограничников со Змеиного.

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