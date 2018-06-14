На 22 улицах Киева могут позволить скорость движения до 80 км/ч

В Киеве могут согласовать скорость движения транспорта до 80 км/ч с 1 апреля до 1 ноября. Соответствующий проект решения согласовали на заседании постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам транспорта, связи и рекламы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Читайте также: Нардепы зарегистрировали законопроект, который заберет у Кличко часть полномочий: что он предусматривает

Отмечается, что по результатам проведенного анализа, были определены 22 столичные улицы, на которых разрешается скорость движения транспортных средств до 80 км/ч в период с 1 апреля до 1 ноября.

"В городе несколько десятков магистралей с качественным дорожным покрытием, отбойниками, надземными и подземными пешеходными переходами. Все это позволяет передвигаться по ним быстро и безопасно. Поэтому для комфорта и удобства водителей, мы определили перечень автодорог, где в период с 1 апреля до 1 ноября можно двигаться со скоростью до 80 км/час. В зимний период из-за сложных погодных условий на всех столичных дорогах будет действовать единое ограничение в 50 км/ч", – отметил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

Сообщается, что продолжалась дискуссия относительно того, стоит ли увеличивать скоростной режим на отдельных улицах, пока нет контроля за соблюдением общего норматива 50 км/час.

Однако в конце концов мы понимаем, что эти 22 участка являются приспособленными для более интенсивного трафика, потому что не имеют наземных пешеходных переходов и пересечений транспортных потоков в одном уровне. При скорости 80 км/ч водитель может контролировать дорожную ситуацию, а пропускная способность столичных дорог сохраняется на нынешнем уровне,

– отмечает глава постоянной комиссии Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы Окопный Алексей.

Читайте также: Киевсовет собирается запретить ночную продажу алкоголя в столице

В частности, увеличить скорость движения с 1 апреля до 1 ноября могут на следующих участках:

- проспект Победы (от Воздухофлотского путепровода до

ул. Чернобыльской);

- Большая Кольцевая дорога (от ул. Городской до пересечения

с ул. Газопроводной и от ул. Газопроводной до Минского

проспекта);

- улица Городская (от ул. Стеценко до Гостомельского шоссе) (при условии

проведения капитального ремонта проезжей части);

- Кольцевая дорога (от просп. Победы до ул. Трублаини);

- Оболонский проспект (от ул. Богатырской до ул. Малиновского);

- Автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы г. Киева);

- проспект Бандеры (от просп. Оболонского до Северного моста);

- проспект Ватутина (от Северного моста до Керченской площади);

- улица Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до

ул. Электриков);

- Надднепрянское шоссе;

- Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

- Столичное шоссе (до ул. Ак. Заболотного);

- улица Саперно-Слободская (от ул. М. Гринченко до Южного моста);

- проспект М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской

площади);

- бульвар Дружбы Народов (от Лыбидской площади до ул. Ниманской);

- проспект Броварской (от просп. Освободителей до ул. Братиславской и

от ул. Киото до окончания населенного пункта “Киев”) (при условии

проведения капитального ремонт проезжей части);

- бульвар Перова (от ул. Воскресенской до ул. А. Навои);

- улица В. Телиги (от ул. Ольжича до ул. Кирилловской);

- проспект Космонавта Комарова ( от ул. Борщаговской до ул. Л.Курбаса);

- проспект Л.Курбаса (от просп. Космонавта Комарова до ул. Гната Юры)

- улица Борщаговская;

- проспект Соборности (при условии установки распределительного транспортного ограждения).

Проект решения также должны рассмотреть на пленарном заседании Киевсовета.