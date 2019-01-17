На Amazon продают футболки с украинской папкой, которая засветилась на Формуле-1

На одном из крупнейших интернет-сервисов Amazon.com продают футболки, на которых изображены типичные украинские папки с гербом.

Ранее такую ​​украинскую папку засветил во время гонок Формулы 1 главный инженер французской команды Renault голландец Дейдерик Киндс.

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В частности, он был замечен на гонках в Монако с папкой "Справа №" с украинским гербом. Он рассказал, что использует папки с украинской символикой, поскольку они в свое время принесли ему успех.

На Amazon.com продают женские, мужские и молодежные футболки, на которых изображены папки. Футболки разных размеров и цветов – черная, серая, белая и другие оттенки.



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Стоимость футболки — 16.99 долларов.

Amazon — один из первых интернет-сервисов, ориентированных на продажу реальных товаров массового спроса, крупнейшая в мире по обороту компания, продающая товары и услуги через Интернет. В 2018 году бренд Amazon.com стал самым дорогим в мире и оценивался в 150 млрд долл. Владельцем Amazon является Джеффри Престон Безос. По состоянию на 2018 год по версии агентства Bloomberg Джеффри Безос самый богатый человек мира. По состоянию на 9 января 2018 года его состояние оценивается в $ 105 млрд.