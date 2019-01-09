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      На Черниговщине от гриппа умерла беременная женщина и мужчина

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      На Черниговщине от гриппа умерло два человека
      На Черниговщине от гриппа умерло два человека / 1ladyexpert.ru

      В Чернигове за прошедшие сутки, 8 января, из-за осложнений от гриппа умерли беременная женщина и мужчина.

      Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговского городского совета.

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      Отмечается, что 52-летний мужчина умер 8 января во городской больницы №3. Медики сообщили, что он поздно обратился за медицинской помощью – неделю лечился самостоятельно, из-за чего развилось осложнение от гриппа. Лабораторные анализы подтвердили грипп А (H1N1).

      В тяжелом состоянии беременную женщину сначала госпитализировали в Черниговский роддом, потом перевели в областную больницу, где она 8 января умерла.

      Симптоми грипу
      Симптомы гриппа 

      Напомним, 1 января в Киеве от гриппа умер мужчина.

      Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Медицина Лечение Новости Чернигова Грипп в Украине
      Источник: 24 Канал
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