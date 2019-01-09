На Черниговщине от гриппа умерла беременная женщина и мужчина

В Чернигове за прошедшие сутки, 8 января, из-за осложнений от гриппа умерли беременная женщина и мужчина.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на управление здравоохранения Черниговского городского совета.

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Отмечается, что 52-летний мужчина умер 8 января во городской больницы №3. Медики сообщили, что он поздно обратился за медицинской помощью – неделю лечился самостоятельно, из-за чего развилось осложнение от гриппа. Лабораторные анализы подтвердили грипп А (H1N1).

В тяжелом состоянии беременную женщину сначала госпитализировали в Черниговский роддом, потом перевели в областную больницу, где она 8 января умерла.



Симптомы гриппа

Напомним, 1 января в Киеве от гриппа умер мужчина.

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