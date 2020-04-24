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      На Днепропетровщине зафиксирована вспышка COVID-19 в реабилитационных центрах: детали

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      На Днепропетровщине зафиксирована вспышка коронавируса
      На Днепропетровщине зафиксирована вспышка коронавируса / 34.ua

      Из-за вспышки коронавируса в 3 реабилитационных центрах в городе Подгородное, в Днепропетровской области, возбудили уголовное дело.

      Там COVID-19 подтвердили у 26 человек. Об этом сообщили в прокуратуре Динпропетровськои области.

      Обратите внимание Заместитель мэра Днепра сказал, когда будут обсуждать ослабление карантина в городе

      Сейчас их госпитализировали в клиническую больницу в Днепре. Медики берут анализы у всех людей, находящихся в этих реабилитационных центрах. Также провели дезинфекцию помещений.

      Глава областного совета Святослав Олейник сообщил, что жителей реабилитационных центров поддерживает религиозная организация. Некоторые их представители присутствовали на собрании библейской школы "Новое поколение" в Першотравенске, где накануне тоже зафикисирована вспышка коронавируса.

      Что известно о коронавирусе на Днепропетровщине?
      В Днепропетровской области 19 марта зафиксировали первые два случая заболевания коронавирусом. Но настоящим очагом инфекции стал город Першотравенск, где за 2 дня болезнь обнаружили у 21 человека. Известно, что они присутствовали на собрании религиозной общины "Новое поколение".

      Из-за вспышки открыли производство по статье о нарушении санитарных норм. Правоохранители устанавливают причастных лиц.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Украины Лечение Новости Днепра Здоровье
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