На форме "Динамо" произошли изменения из-за жалоб болельщиков
На форме киевского "Динамо" произошли дизайнерские изменения из-за массовых жалоб болельщиков клуба.
Букмекерская компания "Фаворит Спорт", которая недавно стала спонсором столичного клуба, изменила дизайн рекламы на форме "Динамо" после многочисленных жалоб.
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Изменения касаются фона, на котором расположился логотип букмекерской конторы.
"Из рубрики "Нам пишут". Ваши молитвы были услышаны", – говорится в посте компании в соцсети Instagram.
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Источник: 24 Канал
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