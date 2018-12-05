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      На форме "Динамо" произошли изменения из-за жалоб болельщиков

      211 Читати новину українською
      "Динамо"
      "Динамо" / fcdynamo.kiev.ua

      На форме киевского "Динамо" произошли дизайнерские изменения из-за массовых жалоб болельщиков клуба.

      Букмекерская компания "Фаворит Спорт", которая недавно стала спонсором столичного клуба, изменила дизайн рекламы на форме "Динамо" после многочисленных жалоб.

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      Изменения касаются фона, на котором расположился логотип букмекерской конторы.

      "Из рубрики "Нам пишут". Ваши молитвы были услышаны", – говорится в посте компании в соцсети Instagram.

       

       

       

       

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      Теги: Футбол Спорт Динамо
      Источник: 24 Канал
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