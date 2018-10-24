06:35
25 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Покращення" в РФ. Наркотический университет
      Вєсті Кремля
      22:32, 24 октября
      Вести.UA. Достижения Ляшко. Поплавский в Кембридже
      Вєсті.UA
      21:41, 24 октября
      Телеканал в консульстве, или план "Б" по-венгерски: чем закончится скандал с паспортами
      ЦРУ
      09:00, 24 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Советская женщина
      Згадати все
      23:00, 23 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОСЫЛКИ С БОМБАМИ В США ТАРИФЫ НА ГАЗ ТЕРАКТ В КОЛЛЕДЖЕ В КЕРЧИ ДТП С АКТЕРАМИ ДИЗЕЛЬ ШОУ

      На границе с Россией мужчина угрожал взорвать себя в автомобиле такси: фото с КПП

      131 Читати новину українською
      Пассажир такси угрожал взорвать себя в машине
      Пассажир такси угрожал взорвать себя в машине / НПУ

      На контрольно-пропускном пункте "Гоптовка" в Харьковской области пассажир такси угрожал взорвать себя в автомобиле.

      Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

      Читайте также: Во Львове пьяный водитель устроил настоящую аварию: фото и видео инцидента

      Это случилось примерно в 10 утра. К КПП подъехал автомобиль такси, оттуда вышел водитель и сообщил, что его пассажир угрожает взорвать себя. Полиция сразу же окружила блокпост.

      Переговоры длились более двух часов. Наконец, его уговорили выйти из авто. Однако у 33-летнего мужчины при обыске взрывчатки не обнаружили. Зато нашли кучу книг на религиозную тему. Что стало причиной такого поступка – пока устанавливают. Движение возле контрольно-пропускного пункта уже восстановили.

      При нем, действительно, был пакет под курткой, который водитель реально воспринял за взрывное устройство. Сейчас следователи определяются в необходимости открытия уголовного производства и направления указанного лица на психиатрическую экспертизу,
      – отметил начальник Полиции Харьковщины Олег Бех.

      Видео с пункта пропуска "Гоптовка"

      Напомним, во вторник вечером, 23 октября, через границу с Россией в Украину на Харьковщине родня пыталась перевезти мертвую женщину через пункт пропуска "Гоптовка", выдавая ее за живую.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Авто 24 Новости Харькова Полиция Взрыв
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 24 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      сегодня , 01:20 Массовая рассылка пакетов с взрывчаткой в США: что об этом известно
      Наталя Сколоздра
      Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      сегодня , 00:10 Лига чемпионов: видео голов и результаты матчей 24 октября
      Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      24 октября , 16:00 Тест-драйв BMW 4-серии Gran Coupe: стиль, комфорт и спортивный характер
      Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      24 октября , 23:00 Игра на чувствах: зачем в России провели интервью с погибшой студенткой из керченского коледжа
      Іван Яковина
      Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      24 октября , 22:28 Главные новости 24 октября: газ в Украине больше не подорожает, массовая рассылка бомб в США
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       4 октября , 10:02
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
       19 марта , 11:47
      Рада приняла бюджет на 2013 год
       6 декабря 2012 , 11:04 1
      Милошевич подтвердил, что "Карпаты" погасили перед ним долги
       20 июля 2016 , 17:39
      Хавбек "Динамо" и сборной Украины выбыл на 2 недели
       12 февраля 2017 , 00:02
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук