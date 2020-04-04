На Харьковщине полицейские поймали 226 нарушителей карантина: что им грозит

В Харьковской области правоохранители составили 226 админпротоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Из них 8 протоколов составили на недобросовестных перевозчиков и 6 – в отношении граждан, которые нарушили самоизоляцию.

Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Харьковской области.

Важно Усиление карантина в Украине: основное о новых запретах

Всего правоохранители поймали 226 нарушителей, из них:

129 правонарушений зафиксировали со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю;

71 административных протоколов составили на руководителей торговых учреждений и учреждений питания;

8 – в отношении перевозчиков,

11 — на руководителей предприятий, учреждений, организаций;

6 — в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции;

1 — в отношении физических лиц.

Во всех случаях полицейские составили протоколы по статье 44-3 (нарушение правил относительно карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд,

– говорится в сообщении.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Карантин в Украине: главное