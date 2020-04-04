На Харьковщине полицейские поймали 226 нарушителей карантина: что им грозит
В Харьковской области правоохранители составили 226 админпротоколов за нарушение правил соблюдения карантина. Из них 8 протоколов составили на недобросовестных перевозчиков и 6 – в отношении граждан, которые нарушили самоизоляцию.
Об этом сообщили на сайте Национальной полиции Харьковской области.
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Всего правоохранители поймали 226 нарушителей, из них:
- 129 правонарушений зафиксировали со стороны работников предприятий, учреждений, организаций и других лиц, которые осуществляли торговлю;
- 71 административных протоколов составили на руководителей торговых учреждений и учреждений питания;
- 8 – в отношении перевозчиков,
- 11 — на руководителей предприятий, учреждений, организаций;
- 6 — в отношении граждан за нарушение карантинных правил по самоизоляции;
- 1 — в отношении физических лиц.
Во всех случаях полицейские составили протоколы по статье 44-3 (нарушение правил относительно карантина) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкцией статьи предусмотрен штраф для граждан от 17 до 34 тысяч гривен и для должностных лиц – от 34 до 170 тысяч гривен. Решение о наложении административных взысканий на нарушителей будет принимать суд,
– говорится в сообщении.
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Карантин в Украине: главное
- По состоянию на 4 апреля в Украине подтвердили 1 096 случаев заболевания коронавирусом, 28 человек скончались, 23 – выздоровели.
- 12 марта правительство ввело карантин в Украине. Сначала он должен был продлиться до 3 апреля, однако впоследствии карантин продлили до 24 апреля.
- За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине предусмотрены штрафы от 17 до 51 тысячи гривен или до 3 лет лишения свободы на срок.
- Не работают торговые центры, кафе и рестораны, словом, все, кроме аптек, продуктовых магазинов и АЗС.
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