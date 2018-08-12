На Харьковщине женщина случайно утопила 2-летнюю дочь в ванной

В Харьковской области в городе Изюм женщина по неосторожности утопила в ванне двухлетнюю дочь, после чего сама пыталась покончить жизнь самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Читайте также: В Одессе мужчина под действием наркотиков бил прохожих женщин, среди пострадавших – беременная

11 августа около 19:50 в полицию обратился 41-летний житель города Изюма. Он сообщил, что вернувшись с работы, обнаружил мертвой в детской кровати свою малолетнюю дочь. Его 34-летняя жена по месту жительства отсутствовала. Связаться с ней было невозможно, ведь женщина выключила мобильный телефон,

– говорится в сообщении.

При поиске женщины, правоохранители нашли ее в состоянии алкогольного опьянения на берегу реки Северский Донец, в которой она хотела утопиться.

Женщина рассказала, что во время купания по неосторожности утопила в ванной свою дочь и пыталась покончить жизнь самоубийством аналогичным способом.

Сейчас жительница Изюма задержана в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос об уведомлении ей о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Женщине грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.