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      На "Камп Ноу" вслед за "Уэмбли" могут серьезно испортить газон

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      На "Камп Ноу" сыграют матч регби
      На "Камп Ноу" сыграют матч регби / FCBarcelona

      На стадионе "Барселоны" в следующем году впервые проведут регби-лигу: "Каталанс Дрегонс" 18 мая встретятся с чемпионом Суперлиги "Уиганом".

      "Каталонс Дрегонс" располагаются в 120 милях от Барселоны – во французском городе Перпиньян. Они были приглашены в Испанию "Ла-Лигой" после выигрыша Кубка вызовов регби-лиги в августе, информирует BBC.

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      Руководитель англичан Айан Ленаган заявил, что это будет выдающийся момент. Он убежден, что это станет переломным моментом для Суперлиги.

      Глава "драконов" Бернард Гуаш надеется, что этот матч "является началом замечательной истории" между французской стороной и испанскими гигантами.

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      Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу ожидает, что на трибунах будет много поклонников регби. Также он призвал сторонников "драконов" и "Уигана" относиться к стадиону, как к родному дому.

      Напомним, что в октябре газон "Уэмбли" серьезно испортили после того, как там провели игру американского футбола. "Джексонвилль Джагуарс" сыграли с "Филадельфией Иглс".

      Теги: Спорт
      Источник: 24 Канал
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