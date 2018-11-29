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      На Киевщине младенца из-за столбняка перевели в искусственную кому

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      Столбняк в Боярке: младенец в коме
      Столбняк в Боярке: младенец в коме / ukranews.com

      В Боярке малыш, которому всего два года и восемь месяцев, уже почти неделю лежит в реанимации на аппарате искусственного дыхания в состоянии искусственной комы из-за столбняка.

      Об этом сообщает ТСН.

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      Ребенка перевели в искусственную кому, потому что это был единственный способ прекратить непрерывные болезненные судороги и предотвратить угрозу остановки дыхания.

      Отмечается, что мама сознательно не вакцинировала сына от столбняка и не слушала советы врачей, хотя вакцины были. Информацию о вреде вакцинации узнала в интернете.

      Симптоми правця

      Симптомы столбняка

      Мальчику вкололи противостолбнячную сыворотку, но она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, что уже успели проникнуть в нервную систему.

       
      Столбняк – что это?
      Это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Во многих случаях болезнь заканчивается смертью.

      Прогнозов медики не делают, говорят лишь, что состояние тяжелое – угроза смерти сохраняется, если токсин вызовет паралич сердечной мускулатуры. Малыша планируют держать на поддержании жизнедеятельности в течение не менее трех недель.

      Вакцинация – единственный способ защититься от столбняка

      Отметим, что в начале года зафиксировано 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых). Подчеркиваем, что единний способ, который защищает от болезни это вакцинация, поэтому настоятельно рекомендуем не пренебрегать здоровьем своих детей и провести процедуру.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого –читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Новости Украины Здоровье Дети Вакцина Инфекция Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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