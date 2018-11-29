На Киевщине младенца из-за столбняка перевели в искусственную кому

В Боярке малыш, которому всего два года и восемь месяцев, уже почти неделю лежит в реанимации на аппарате искусственного дыхания в состоянии искусственной комы из-за столбняка.

Об этом сообщает ТСН.

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Ребенка перевели в искусственную кому, потому что это был единственный способ прекратить непрерывные болезненные судороги и предотвратить угрозу остановки дыхания.

Отмечается, что мама сознательно не вакцинировала сына от столбняка и не слушала советы врачей, хотя вакцины были. Информацию о вреде вакцинации узнала в интернете.

Симптомы столбняка

Мальчику вкололи противостолбнячную сыворотку, но она действует только на токсины в крови и бессильна против тех, что уже успели проникнуть в нервную систему.

Столбняк – что это? Это опасное инфекционное заболевание, которое поражает нервную систему и вызывает сильные судороги мышц. Во многих случаях болезнь заканчивается смертью.

Прогнозов медики не делают, говорят лишь, что состояние тяжелое – угроза смерти сохраняется, если токсин вызовет паралич сердечной мускулатуры. Малыша планируют держать на поддержании жизнедеятельности в течение не менее трех недель.

Вакцинация – единственный способ защититься от столбняка

Отметим, что в начале года зафиксировано 17 случаев заболевания столбняком (5 детей и 12 взрослых). Подчеркиваем, что единний способ, который защищает от болезни – это вакцинация, поэтому настоятельно рекомендуем не пренебрегать здоровьем своих детей и провести процедуру.

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