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      На Киевщине мужчина продавал фейковые тесты на коронавирус: что ему грозит

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      В Ирпене Киевской области, мужчина продавал якобы тесты для определения коронавируса. Все они были несертифицированные, то есть не получили декларацию о соответствии в Украине.

      Мужчина оказался 38-летним жителем Ирпеня. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.

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      Он разместил объявление в интернете и продавал тесты через мессенджер. Один такой тест стоил примерно 750 гривен. В общем полицейские изъяли 300 единиц товара.

      поліція
      Полиция изъяла фальшивые тесты на коронавирус / Фото Нацполиция

      Согласно решению суда, мужчина теперь должен заплатить 17 500 гривен штрафа.


      Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

      Сколько украинцев заболели коронавирусом Covid-19

      По состоянию на 22 марта в Украине 47 положительных результатов на коронавирус Covid-19.

      • 25 – в Черновицкой области (1 летальный);
      • 9 – в Киеве;
      • 4 – в Киевской области;
      • 2 – в Житомирской области (1 летальный);
      • 2 – в Ивано-Франковской (1 летальный);
      • 2 – в Днепропетровской области;
      • 1 – в Донецкой области;
      • 1 – в Тернопольской области;
      • 1 – во Львовской области.

      Всего в Украине уже 3 смертельных случая от коронавируса.


      Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Новости Киева Полиция Новости Украины
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