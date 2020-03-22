На Киевщине мужчина продавал фейковые тесты на коронавирус: что ему грозит

В Ирпене Киевской области, мужчина продавал якобы тесты для определения коронавируса. Все они были несертифицированные, то есть не получили декларацию о соответствии в Украине.

Мужчина оказался 38-летним жителем Ирпеня. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.

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Он разместил объявление в интернете и продавал тесты через мессенджер. Один такой тест стоил примерно 750 гривен. В общем полицейские изъяли 300 единиц товара.



Полиция изъяла фальшивые тесты на коронавирус / Фото Нацполиция

Согласно решению суда, мужчина теперь должен заплатить 17 500 гривен штрафа.



Где можно пройти тест на коронавирус / Инфографика 24 канала

Сколько украинцев заболели коронавирусом Covid-19

По состоянию на 22 марта в Украине 47 положительных результатов на коронавирус Covid-19.

25 – в Черновицкой области (1 летальный);

9 – в Киеве;

4 – в Киевской области;

2 – в Житомирской области (1 летальный);

2 – в Ивано-Франковской (1 летальный);

2 – в Днепропетровской области;

1 – в Донецкой области;

1 – в Тернопольской области;

1 – во Львовской области.

Всего в Украине уже 3 смертельных случая от коронавируса.



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