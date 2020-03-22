На Киевщине мужчина продавал фейковые тесты на коронавирус: что ему грозит
В Ирпене Киевской области, мужчина продавал якобы тесты для определения коронавируса. Все они были несертифицированные, то есть не получили декларацию о соответствии в Украине.
Мужчина оказался 38-летним жителем Ирпеня. Об этом сообщили в Департаменте киберполиции.
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Он разместил объявление в интернете и продавал тесты через мессенджер. Один такой тест стоил примерно 750 гривен. В общем полицейские изъяли 300 единиц товара.
Полиция изъяла фальшивые тесты на коронавирус / Фото Нацполиция
Согласно решению суда, мужчина теперь должен заплатить 17 500 гривен штрафа.
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Сколько украинцев заболели коронавирусом Covid-19
По состоянию на 22 марта в Украине 47 положительных результатов на коронавирус Covid-19.
- 25 – в Черновицкой области (1 летальный);
- 9 – в Киеве;
- 4 – в Киевской области;
- 2 – в Житомирской области (1 летальный);
- 2 – в Ивано-Франковской (1 летальный);
- 2 – в Днепропетровской области;
- 1 – в Донецкой области;
- 1 – в Тернопольской области;
- 1 – во Львовской области.
Всего в Украине уже 3 смертельных случая от коронавируса.
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