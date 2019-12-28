На Киевщине мужчина забил до смерти своего 4-летнего сына

17 декабря в селе Ольшанка в больницу привезли 4-летнего мальчика с многочисленными травмами. Оказалось, что его побил собственный отец.

Маленького мальчика едва живым и избитым на улице нашел случайный прохожий, говорят в полиции Киевщины. У него был перелом правой руки, левой ноги, сломанные ребра и череп.

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Медики пытались спасти жизнь мальчику, однако он умер в реанимации.

В доме, где жил мальчик, полицейские нашли окровавленную одежду. Правоохранители сразу заподозрили в преступлении отца - 44-летнего мужчины. Он ничего не смог объяснить и говорил неясно. В конце концов признался: ничего не помнит, так как был пьян. Когда его задержали, у него в крови было 1,57 промилле алкоголя.

Полиция возбудила уголовное дело по статье об умышленном убийстве. Решают вопрос об объявлении отцу подозрения.