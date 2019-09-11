На днях во время задержания в Ирпене злоумышленник бросил в сторону правоохранителей две боевые гранаты и начал убегать. К счастью, они не сработали и правоохранителям удалось обезвредить мужчину. Ранее задержанного подозревали в нанесении ножевого ранения.

Поэтому теперь к статье о совершении умышленного тяжкого преступления, он добавил и покушение на убийство правоохранителей и хранение оружия.

Читайте также: Под Донецком автомобиль врезался в бетонную стелу и загорелся: есть жертвы

Более того, во время обыска в доме злоумышленника обнаружили два боеприпаса, оружие, патроны и нож, которые отправили на экспертизу.

Во время задержания он забаррикадировался в доме и бросил в сторону правоохранителей две гранаты. К счастью, они не сработали, а злоумышленник таки был обезврежен,

– отчитался глава Нацполиции Киевской области Андрей Небытов.

Следствие продолжается.

На Киевщине полицейских забросали гранатами / Фото: Андрей Небытов