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      На киевский "Арсенал" наложили трансферный бан из-за 500 тысяч гривен для бывшего тренера

      6 Читати новину українською
      Сергей Литовченко
      Сергей Литовченко / Футбол 24

      Бывший главный тренер "Арсенал-Киев" Сергей Литовченко выиграл дело против "канониров" в Палате по разрешению споров ФФУ. Причиной стало незаконное увольнение.

      Теперь киевский клуб обязан выплатить своему бывшему наставнику 500 тысяч гривен компенсации за незаконное увольнение, а также всю зарплату, которую должны были бы выплатить до этого момента.

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      Кроме того, до момента всех выплат на клуб наложен трансферный бан – он не сможет заявлять новых футболистов. Об этом сообщает SportArena.

      Стоит напомнить, что "Арсенал-Киев" под руководством Сергея Литовченко выиграл Первую Лигу и добыл право на повышение в классе до УПЛ. Однако тренера неожиданно уволили, а на его место назначили итальянца Фарбицио Раваннели. Но последний долго не задержался в Киеве – из-за неудачных результатов во главе команды он был уволен. При этом после объявления об увольнении Раванелли еще тренировал команду. Но потом на место главного тренера "канониров" назначили Вячеслава Грозного. Это третий "приход" Грозного на должность главного тренера клуба.

      Теги: Футбол ФК Арсенал-Киев Спорт
      Источник: 24 Канал
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