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      На Коноплянку появился еще один покупатель

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      Бешикташ хочет переманить Коноплянку
      Бешикташ хочет переманить Коноплянку / GETTY IMAGES

      Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка заинтересовал сразу два турецких топ-клуба. Уже во время зимнего трансферного окна Евгений может покинуть немецкий "Шальке" и переехать в Стамбул.

      Как сообщает Fotomac, в услугах 29-летнего полузащитника заинтересован стамбульский "Бешикташ".

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      Теперь издание пишет только о том, что Коноплянка может пополнить ряды "Бешикташа" на правах аренды.

      Отметим, что стоимость украинца оценивается в 2,5 млн евро. Ранее сообщалось, что другой турецкий гранд "Фенербахче" уже начал переговоры относительно его трансфера.

      Напомним, что Коноплянка стал игроком "Шальке" в конце августа 2016 года. С того времени он провел в Бундеслиге 52 матча, в которых сумел отличиться 5 забитыми голами и 5 результативными передачами. В этом сезоне на счету игрока сборной Украины 14 поединков во всех турнирах и одна результативная передача.

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      Теги: Спорт Евгений Коноплянка Трансферы Футбол
      Источник: 24 Канал
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