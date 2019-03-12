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      На Львовщине чиновница скрыла от НАПК миллион отца и кучу бизнеса

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      На Львовщине чиновница скрыла от НАПК миллион отца и кучу бизнеса
      На Львовщине чиновница скрыла от НАПК миллион отца и кучу бизнеса / Фото из открытых источников

      Ведущий специалист отдела контроля за использованием и охраны земель Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра в Львовской области Оксана Иванчук не указала в собственной декларации за 2016 год доход семьи свыше 1,2 миллиона гривен.

      Об этом говорится в заключении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, копию которого проанализировали в экспертной организации StateWatch.

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      В частности, чиновница не указала годовой доход отца от предпринимательской деятельности в размере 1,058 миллиона гривен. А также продажу отцом автомобиля Toyota Camry 2011 года за 145 тысяч гривен.

      Иванчук также не указала земельный участок и дом, которые используют члены семьи. Не было указано и о праве собственности Оксаны Иванчук на автомобиль Skoda Octavia 2002 года.

      Оксана Иванчук не отметила в декларации также и то, что члены ее семьи владеют корпоративными правами нескольких фирм. В частности, ее свекровь владеет долями прав ООО "Ротан Р" и ООО "Окна Европы". Муж владеет долей в ЧП "Дюран Инвест". Мать имеет долю корпоративных прав в ООО "Мадонна" и ООО "Смик". К слову, отец такое имеет долю в ООО "Смик" и, кроме этого, в ПП "Гердан плюс".

      Иванчук не задекларировала также и свою долю в ООО "Мадонна".

      В решении НАПК также указано, что Иванчук не предоставила документов, на основе чего получила в собственность автомобиль BMW 528XL. Никаких объяснений относительно внесения недостоверной информации чиновница в НАПК не предоставляла.

      В заключении НАПК отметило, что в действиях чиновницы есть признаки правонарушения по статье 366-1 "декларирование недостоверной информации" Уголовного кодекса Украины.

      Проверка декларации Оксаны Иванчук началась в феврале 2018 года и продолжалась 11 месяцев. Данные о нарушениях переданы в Национальное антикоррупционное бюро Украины.

       

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      Теги: Новости Украины Деньги е-декларирование Новости Львова
      Источник: 24 канал
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