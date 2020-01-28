19:40
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      На Львовщине хотели установить камеры, доступ к которым могла получить Россия

      71 Читати новину українською
      На Львовщине пытались установить камеры с российским ПО / lviv.sq.com.ua

      На дорогах Львовской области хотели установить камеры видеонаблюдения с российским программным обеспечением. Это могло бы привести к получению оккупантами информации о передвижении украинской военной техники.

      Однако установление опасной техники удалось предотвратить, сообщили на сайте СБУ.

      Обратите внимание: СБУ раскрыла масштабное хищение военного оборудования на Львовщине: фото

      В конце 2019 года во Львовской ОГА объявили о тендере на закупку видеокамер. Его общая сумма составляла 8 миллионов гривен. Победу одержала местная фирма. Выяснилось, что для техники она использовала российское программное обеспечение.

      Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По словам экспертов, сервис содержит функцию удаленного администрирования. При этом используется исходный код с территории России.

      В СБУ сообщили, что это могли бы использовать оккупанты. И следить за передвижением украинской военной техники на железнодорожном транспорте и общих автодорогах.

      В результате тендерный комитет признал результаты конкурса недействительными и отменил их.

      У львовянина, который вернулся из Китая, не выявили коронавируса
      сегодня
      1772
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Львова Новости России Пророссийские боевики СБУ Дороги
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 23
      сегодня , 17:00 Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"
      Юлія Свириденко 77
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
      Юлія Девда 279
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1542
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 245
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук