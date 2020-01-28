На Львовщине хотели установить камеры, доступ к которым могла получить Россия

На дорогах Львовской области хотели установить камеры видеонаблюдения с российским программным обеспечением. Это могло бы привести к получению оккупантами информации о передвижении украинской военной техники.

Однако установление опасной техники удалось предотвратить, сообщили на сайте СБУ.

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В конце 2019 года во Львовской ОГА объявили о тендере на закупку видеокамер. Его общая сумма составляла 8 миллионов гривен. Победу одержала местная фирма. Выяснилось, что для техники она использовала российское программное обеспечение.

Система позволяет распознавать номерные знаки авто, железнодорожные номера на поездах, лица водителей и пассажиров. По словам экспертов, сервис содержит функцию удаленного администрирования. При этом используется исходный код с территории России.

В СБУ сообщили, что это могли бы использовать оккупанты. И следить за передвижением украинской военной техники на железнодорожном транспорте и общих автодорогах.

В результате тендерный комитет признал результаты конкурса недействительными и отменил их.