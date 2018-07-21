На Львовщине из колодца достали мертвого мужчину
На Львовщине, в селе Луговое Бродовского района, на территории частного хозяйства в колодце нашли тело человека.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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"Как выяснилось на месте вызова, в колодце заполненной водой, на глубине около 6 м обнаружен мужчина без признаков жизни. Один из пожарных с помощью спасательной веревки спустился в колодец и вытащил погибшего на поверхность", – сообщили спасатели.
Погибшим оказался местный житель, мужчина 1979 года рождения.
Источник: 24 Канал
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