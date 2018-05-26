На Львовщине мальчик прострелил своей сестре живот

На Львовщине в городе Великие Мосты травмировали 8-летнего ребенка. Девочка вместе с 10-летним двоюродным братом взяли без разрешения пневматическую винтовку, которая принадлежит отцу мальчика. Стреляя из нее по птицам, брат случайно попал в сестру.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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У потерпевшей медики диагностировали "пулевое ранение брюшной полости". Ее прооперировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.166 (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, относительно которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи, – от двух до пяти лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.