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На Львовщине мужчина совершил надругательство над флагом Украины

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На Львовщине мужчина бросил на землю украинский флаг
На Львовщине мужчина бросил на землю украинский флаг / Иллюстративное фото

На Львовщине мужчина снял украинский флаг со здания мэрии Городка и бросил его на землю. Полиция задержала этого мужчину, которым оказался житель Ровенской области.

Об этом сообщает издание "Украинские Новости" со ссылкой на представителя мэрии.

По словам очевидцев, мужчина снял флаг со здания и бросил его на землю.

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Проводится расследование по факту этого инцидента.

Отметим, что похожий случай в Городке произошел 22 мая. Тогда неизвестный мужчина сжег 2 государственные флаги Украины возле памятника жертвам репрессий. Злоумышленником оказался 31-летний мужчина, который зарегистрирован в Сумской области.

Теги: Новости Украины Полиция Новости Львова
Источник: 24 Канал
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