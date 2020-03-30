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      На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно

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      На Львовщине оштрафовали первого нарушителя, который не придерживался условий карантина во время торговли. Мужчина должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.

      Такой вердикт вынес Николаевский райсуд, передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.

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      Так, в полдень 20 марта в одном из сел Николаевского района полицейские обнаружили гражданина, который, нарушив постановление Кабмина, осуществлял на улице торговлю с автомобиля марки "Фольксваген".

      Нарушителем оказался 37-летний житель Николаева. Правоохранители составили на него админпротокол, а материалы направили на рассмотрение суда. Там мужчину признали виновным в совершении правонарушения и наложили на него административное взыскание.

      Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное

      • Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
      • В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
      • За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
      • Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать ли соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
      • Те лица, которые эти решения не будут выполнять, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.

      карантин покарання
      Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус COVID-19 Решение суда Новости Львова Полиция Коронавирус в Украине Штрафы Карантин в Украине 2020 Новости Украины
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