На Львовщине оштрафовали первого нарушителя карантина: что известно
На Львовщине оштрафовали первого нарушителя, который не придерживался условий карантина во время торговли. Мужчина должен заплатить штраф в размере 17 тысяч гривен.
Такой вердикт вынес Николаевский райсуд, передает пресс-служба Нацполиции во Львовской области.
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Так, в полдень 20 марта в одном из сел Николаевского района полицейские обнаружили гражданина, который, нарушив постановление Кабмина, осуществлял на улице торговлю с автомобиля марки "Фольксваген".
Нарушителем оказался 37-летний житель Николаева. Правоохранители составили на него админпротокол, а материалы направили на рассмотрение суда. Там мужчину признали виновным в совершении правонарушения и наложили на него административное взыскание.
Наказание за нарушение условий карантина в Украине: главное
- Верховная Рада 17 марта усилила ответственность, чтобы предотвращать случаи намеренного заражения населения коронавирусом и распространение болезни.
- В частности, теперь эта статья УК предусматривает наказание в виде штрафа от 17 до 51 тысячи гривен, а также арест на полгода или лишение свободы до 3 лет.
- За такие же действия, которые привели к тяжелым последствиям или летальному исходу, нарушителям будет грозить от пяти до восьми лет лишения свободы.
- Городские, сельские и поселковые советы на своих территориях, могут самостоятельно принимать решения, обеспечивать ли соблюдение карантина. Эти решения являются обязательными к исполнению.
- Те лица, которые эти решения не будут выполнять, будут привлекаться к административной и уголовной ответственности.
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