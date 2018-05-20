На Львовщине произошел обвал на шахте
Инцидент произошел около 00:06 часов воскресенья, 20 мая, на шахте в селе Междуречье Сокальского района. Четверо шахтеров оказались заблокированными под землей, к счастью, спасателям удалось поднять заваленных работников шахты на поверхность.
Об этом сообщает департамент гражданской защиты Львовской ОГА.
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"Около 00:06 в с. Междуречье на шахте Возрождение" ГП "Львовуголь" на глубине 520 м под землей во время выполнения работ по прохождению выработки на 434-м конвейерном штреке произошел обвал породы, за которым находились четыре работника шахты. Около 00:55 спасательным подразделением заблокированные люди были подняты на поверхность", – говорится в сообщении ЛОГА.
Состояние всех пострадавших удовлетворительное, в госпитализации никто из пострадавших не нуждался. Всего на шахте в это время работали 60 человек. Пока еще устанавливаются причины этого инцидента.
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