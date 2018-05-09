На Львовщине загорелся автобус с пассажирами

Вечером 8 мая в Червонограде на Львовщине загорелся рейсовый автобус. К счастью, водитель успел предупредить пассажиров о задымлении и высадить их.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины во Львовской области.

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Пожар возник на территории автостанции в рейсовом автобусе "ЭТАЛОН" сообщением "Львов – Ковель". К месту происшествия немедленно выехали спасатели 33-й государственной пожарно-спасательной части Червонограда. В 20:03 пожарным удалось локализовать пожар, и в 20:11 полностью ликвидировать,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате пожара огнем поврежден моторный отсек. Пожарным удалось предотвратить распространение пожара и спасти автобус от полного уничтожения огнем.

К ликвидации возгорания привлекались 9 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Сейчас обстоятельства происшествия устанавливаются.