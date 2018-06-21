На Майдане 12 часов подряд играют на рояле в поддержку узников Кремля

В четверг, 21 июня, во Всемирный день музыки на Майдане Незалежности в Киеве проходит акция единства с нашими соотечественниками, которые заключенные подвергаются пыткам и голодают в России.

Об этом сообщил "Главком".

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Пианист исполнит всего 72 вариации гимна Украины (по количеству заключенных), новая обработка выполняется каждые 10 минут. Акция "Музыка без оков" длится с 10:00. Автор и исполнитель проекта Майк Кауфман-Портников играет на рояле гимн Украины в авторских обработках 12 часов подряд без перерыва на еду в поддержку украинских заключенных Кремля.

Книга рекордов Украины подтвердила готовность зафиксировать этот рекорд. "Всемирный день музыки" – это ежегодный музыкальный фестиваль, который происходит в день летнего солнцестояния. "Праздник Музыки" был организован в 1982 году в Париже по инициативе министра культуры Франции Жака Ланга.

За более чем тридцатилетнюю историю фестиваль вышел за национальные границы и стал мировым событием. Более 100 государств и 340 городов во всем мире каждый год в конце июня проводят живые выступления в рамках праздник красавицы Fête de la Musique. В Украине, уже несколько лет подряд, этот день празднует Львов.