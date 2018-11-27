На матче АЕК –"Аякс" возникли кровавые стычки: в бой пошли файеры и коктейль Молотова
Во время матча 5-го тура Лиги чемпионов между греческим АЕКом и нидерландским "Аяксом" возникли стычки на трибунах.
Все началось еще в понедельник, 26 ноября. Болельщики "Аякса" устроили совместные развлечения с фанатами "Панатинаикоса", который является принципиальным врагом АЕКа.
Фото: AFP OR LICENSORS
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Уже сегодня произошли крупнейшие столкновения. В частности, после словесных перепалок гостей забросали файерами, а один фанат и вовсе бросил в толпу коктейль Молотова. Это спровоцировало массовые драки.
Впоследствии фанаты "Аякса" и "Панатинаикоса" попытались вырваться из сектора, но их заблокировала полиция. Защитнику гостей Маттейса де Лигту удалось успокоить фанатов.
Фото: AP:ASSOCIATED PRESS
Напомним, что матч АЕК – "Аякс" завершился победой гостей со счетом 0:2.