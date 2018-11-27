На матче АЕК –"Аякс" возникли кровавые стычки: в бой пошли файеры и коктейль Молотова

Во время матча 5-го тура Лиги чемпионов между греческим АЕКом и нидерландским "Аяксом" возникли стычки на трибунах.

Все началось еще в понедельник, 26 ноября. Болельщики "Аякса" устроили совместные развлечения с фанатами "Панатинаикоса", который является принципиальным врагом АЕКа.



Фото: AFP OR LICENSORS

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Greece, Athens 26.11.2018

AEK (+Partizan Minsk) vs. Ajax (+Cracovia+Panathinaikos), the night before the game. pic.twitter.com/cuInCIifpC — HooligansTV (@HooligansTV1) 26 листопада 2018 р.

Уже сегодня произошли крупнейшие столкновения. В частности, после словесных перепалок гостей забросали файерами, а один фанат и вовсе бросил в толпу коктейль Молотова. Это спровоцировало массовые драки.

Scenes in Athens tonight where an AEK fan has just ran to the away end and launched a molotov cocktail at the Ajax fans! pic.twitter.com/hVo2EKydd8 — Casual Ultra (@thecasualultra) 27 листопада 2018 р.

Впоследствии фанаты "Аякса" и "Панатинаикоса" попытались вырваться из сектора, но их заблокировала полиция. Защитнику гостей Маттейса де Лигту удалось успокоить фанатов.



Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

AEK Athens fans throwing flares and molotov cocktails at Ajax fans before the game. What is the police doing? pic.twitter.com/NzNmz52ps9 — Mootaz Chehade (@MHChehade) 27 листопада 2018 р.

Напомним, что матч АЕК – "Аякс" завершился победой гостей со счетом 0:2.