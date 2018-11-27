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      На матче АЕК –"Аякс" возникли кровавые стычки: в бой пошли файеры и коктейль Молотова

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      На трибунах стадиона АЕКа возникли стычки
      На трибунах стадиона АЕКа возникли стычки / twitter.com/thecasualultra

      Во время матча 5-го тура Лиги чемпионов между греческим АЕКом и нидерландским "Аяксом" возникли стычки на трибунах.

      Все началось еще в понедельник, 26 ноября. Болельщики "Аякса" устроили совместные развлечения с фанатами "Панатинаикоса", который является принципиальным врагом АЕКа.


      Фото: AFP OR LICENSORS

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      Уже сегодня произошли крупнейшие столкновения. В частности, после словесных перепалок гостей забросали файерами, а один фанат и вовсе бросил в толпу коктейль Молотова. Это спровоцировало массовые драки.

       

       

      Впоследствии фанаты "Аякса" и "Панатинаикоса" попытались вырваться из сектора, но их заблокировала полиция. Защитнику гостей Маттейса де Лигту удалось успокоить фанатов.


      Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

       

       

      Напомним, что матч АЕК – "Аякс" завершился победой гостей со счетом 0:2.

       

      Теги: Спорт Лига чемпионов Футбол
      Источник: 24 Канал
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