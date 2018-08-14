На матче "Динамо" в Лиге чемпионов вывесили баннер про Екатерину Гандзюк

На матче киевского "Динамо" в квалификации Лиги чемпионов против чешской "Славии", фанаты киевлян вывесили баннер.

На нем болельщики написали "Извините, так а кто заказал Катю Гандзюк".

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Стоит добавить, что это уже во второй раз фанаты киевлян вывешивают баннер такого содержания во время футбольного матча. Первый раз это было 3 августа во время матча против донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины.

Напомним, 31 июля в Херсоне неизвестные облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и руководительницу делами исполнительного комитета Херсонского городского совета. Женщина получила 30% ожогов тела. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство и рассматривает три версии совершения преступления: служебная деятельность потерпевшей, активная общественная позиция и бытовые конфликты. По этому делу полиция арестовала 39-летнего жителя Херсона Николая Новикова, которого обвиняют в нападении на Екатерину Гандзюк. Однако журналисты утверждают, что полиция задержала невиновного.

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