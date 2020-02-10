На одесской штрафплощадке сгорело 20 автомобилей
Ночью в Одессе на специализированной штрафплощадке временного задержания автомобилей и мототранспорта сгорело 20 автомобилей.
Инцидент произошел на Тираспольском шоссе, в Одессе, в 4:19, сообщает "Думская".
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Пожарные локализовали пламя в 4:50, а в 5:12 ликвидировали огонь на площади 150 квадратных метров.
150 автомобилей удалось спасти/ Фото: Думская
Огонь полностью сжег 20 автомобилей, еще 3 – повредил. 150 машин удалось спасти. Пострадавших в результате пожара нет. Убытки и причина возгорания устанавливаются.
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