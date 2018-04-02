На оккупированном Донбассе возможна эпидемия опасной болезни: боевики просят помощи

Оккупационная администрация на Донбассе обратилась к своим российским кураторам с просьбой предоставить дополнительные вакцины от гепатита "А".

Причиной такого обращения, сообщает "Информационное сопротивление", стало то, что над оккупированной территорией Донецкой области "нависла угроза эпидемии".

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Поэтому оккупанты обратились с просьбой о дополнительных партиях вакцины от гепатита "А", которые нужны и для местного населения.

Гепатит А (также известный как болезнь Боткина, инфекционный гепатит, эпидемический гепатит) – острая инфекционная болезнь с поражением печени, передается фекально-оральным механизмом. Инфекция попадает в организм человека путем потребления пищи или воды, загрязненной инфицированными испражнениями.



Во многих случаях заболевание протекает почти или совсем бессимптомно. Если симптомы появляются, они, как правило, сохраняются в течение 1-4 недель в неосложненных случаях. Наблюдают непродолжительную горячку в первые 3 дня болезни, слабость, снижение аппетита, желтуху, в тяжелых случаях может быть рвота, боль в животе. Острая печеночная недостаточность возникает редко и чаще всего ее встречают среди людей с фоновыми тяжелыми болезнями.