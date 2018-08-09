На "Оскаре" введут новую номинацию

На церемонии вручения "Оскара" станет больше номинаций. Список дополнит награда за чрезвычайные достижения в категории популярных фильмов.

Об этом сообщает ВВС.

Поэтому, фильмы, популярные среди зрителей, но не настолько нравятся критикам, будут иметь больше шансов получить "Оскар".

Эти и еще две смены 7 августа одобрил совет директоров американской киноакадемии.

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Однако пока неизвестно, наберут эти изменения в силу уже в ближайшее церемонии "Оскар", которая пройдет в феврале 2019 года.

Совет директоров Академии также определила более раннюю дату для церемонии "Оскар" в 2020 году. Телетрансляцию решили сократить до трех часов, чтобы церемонию награждения смогли посмотреть более телезрителей во всем мире.

Для того, чтобы вместить в эфирное время все 24 номинации, некоторые из них будут представлять во время рекламных пауз, а затем коротитимуть и показывать позже во время трансляции.

Кроме того, 18 ноября 2018 в рамках "Оскара-2019" пройдет церемония вручения Специальных наград, так называемых Governors Awards.

Заметим, что обычно "Оскары" вручаются в конце февраля, однако в связи с Зимней Олимпиадой в 2018 году церемонию перенесли на начало марта.

В 2019 году трансляция церемонии вручения "Оскара" будет запланированной по меньшей мере в 225 странах мира.

Напомним, 90-я церемония награждения кинопремии Оскар-2018 состоялась в ночь на 5 марта. Лучшим фильмом было избрано творение испанского режиссера Гильермо дель Торо "Форма воды". В целом эта лента претендовала на рекордные 13 номинаций однако победила лишь в четырех.