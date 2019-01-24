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      На прошлой неделе в Киеве от гриппа умерли 6 человек

      9 Читати новину українською
      В Киеве от гриппа умерли 6 человек
      В Киеве от гриппа умерли 6 человек / pixabay.com

      В период с 14 по 20 января в Украине гриппом и ОРВИ заболели почти 192 тысячи украинцев, шестеро людей умерли от гриппа.

      В целом в Украине не превышен эпидемический порог, нет эпидемии гриппа. В то же время повышенные показатели заболеваемости в 5 областях: Черниговской, Житомирской, Киевской, Одесской и Сумской, сообщили в Минздраве.

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      В ведомстве подчеркнули, что превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом не означает начало эпидемии гриппа.

      Вакцинация – единственный способ защититься от гриппа. Прививку можно сделать даже во время эпидемического сезона. На прошлой неделе от гриппа вакцинировались около 1 тысячи человек.

      Грип в Україні
      Симптомы гриппа

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      Теги: Медицина
      Источник: Здоровье 24
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