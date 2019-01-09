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      На Ровенщине несовершеннолетняя девочка умерла от гриппа

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      На Ровенщине зафиксировали смерть от гриппа
      На Ровенщине зафиксировали смерть от гриппа / dt.ua

      В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района.

      Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

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      Отмечается, что больная обратилась за помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

      "Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и 7 января девушка скончалась. Диагноз – грипп А, вирусный энцефалит. Лабораторно был подтвержден диагноз "грипп". При исследовании материала обнаружили РНК вируса гриппа А(H3N2). Ребенок не был вакцинирован против гриппа", – говорится в сообщении.


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      Теги: Лечение Здоровье Медицина Ровно Грипп в Украине
      Источник: Здоров'я 24
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