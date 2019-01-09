На Ровенщине несовершеннолетняя девочка умерла от гриппа

В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района.

Об этом сообщает Ровенский областной лабораторный центр Министерства охраны здоровья Украины.

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Отмечается, что больная обратилась за помощью 2 января и сразу была госпитализирована в отделение анестезиологии и интенсивной терапии.

"Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными, и 7 января девушка скончалась. Диагноз – грипп А, вирусный энцефалит. Лабораторно был подтвержден диагноз "грипп". При исследовании материала обнаружили РНК вируса гриппа А(H3N2). Ребенок не был вакцинирован против гриппа", – говорится в сообщении.



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