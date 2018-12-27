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      На Ровенщине женщина родила 18 ребенка

      193 Читати новину українською
      Женщина родила 18 детей
      Женщина родила 18 детей / korysniporady.com.ua

      Многодетная мать из Ровенской области родила восемнадцатого ребенка.

      Об этом написал глава облгосадминистрации Алексей Муляренко.

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      "Многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка", – написал он.

      По словам Муляренко, роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.

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      Теги: Здоровье Дети Беременность и роды
      Источник: Здоров'я 24
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