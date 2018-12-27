На Ровенщине женщина родила 18 ребенка

Многодетная мать из Ровенской области родила восемнадцатого ребенка.

Об этом написал глава облгосадминистрации Алексей Муляренко.

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"Многодетная мать Людмила Ковалевич из села Познань Рокитновского района родила восемнадцатого ребенка", – написал он.

По словам Муляренко, роженица и новорожденный чувствуют себя хорошо.

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