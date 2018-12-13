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      На шаг ближе к независимости УПЦ: в Киеве проводят первую литургию Вселенского патриархата

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      В Андреевской церкви проводят первую службу Вселенского патриархата
      В Андреевской церкви проводят первую службу Вселенского патриархата / 24 канал

      В четверг, 13 декабря, митрополит Константинопольского патриархата Эммануил Галльский начал в Андреевской церкви в Киеве первую службу Вселенского патриархата. Митрополит является поверенным Константинополя, который прибыл в Украину на Объединительный собор.

      Отметим, что это первое в истории богослужение, когда верующие всех православных церквей Украины проводят литургию с представителями Константинополя.

      Читайте также: Автокефалия для УПЦ: Филарет неожиданно заявил о несогласии с Константинополем

      Именно митрополит Галльский станет главой Объединительного собора 15 декабря, на котором состоится объединение православных церквей и изберут главу Единой поместной православной церкви в Украине.

      Смотрите видео с литургии Вселенского патриархата в Андреевской церкви:

      Отметим, 16 октября Президент Украины Петр Порошенко предложил передать Андреевскую церковь в Киеве в постоянное пользование Вселенскому патриарху, как символический жест. По словам президента, такое решение согласовано с церковными иерархами и будет способствовать ускорению получения Томоса об автокефалии Украинской православной церкви.

      Первая литургия Вселенского патриархата в Андреевском соборе: смотрите видео

      Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?В октябре в Стамбуле состоялось заседание Синода Вселенского патриархата, где церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине предоставили Томос – разрешение на создание Единой поместной церкви в Украине. После этого в Киеве 15 декабря в Софийском соборе проведут Объединительный собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и выберут ее предстоятеля. Этот собор может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Единая поместная церковь Томос Религия
      Источник: 24 канал
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