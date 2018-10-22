На сколько подорожает проезд в маршрутках Киева: названы цены

Проезд в маршрутках в Киеве и Киевской области до конца текущего года подорожает на 1-3 гривны. Поднятие цен обусловлено подорожанием топлива.

Об этом заявил директор компании "Трансгруп" Владимир Назаренко в комментарии УНН.

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Цены на проезд будут повышаться – по каждому маршруту будет свой расчет. На пригородных маршрутах подорожания следует ожидать, поскольку из-за подорожания топлива там не повышался тариф. А на городских тарифах повышение будет незначительное – в пределах гривны – двух. Пригородные – в зависимости от расстояния, подорожают от гривны до трех,

– отметил он.

По словам Назаренко, сейчас стоимость проезда на некоторых маршрутах столицы сравнялась с тарифом на проезд в коммунальном транспорте, то есть стоит 8 гривен. Впрочем, в случае дальнейшего подорожания топлива цена продолжит расти.

КГГА, по словам директора "Трансгруп", своего ответа относительно повышения цены за проезд в маршрутках не предоставила. В таком случае перевозчики расценивают позицию власти как "молчаливое согласие".

Напомним, 2 октября в Украине ряд крупных сетей автозаправочных станций подняли цены на бензин и дизельное топливо в пределах от 17 до 70 копеек за литр. 11 октября украинские водители под зданием Кабинета министров Украины в Киеве устроили акцию протеста против повышения цен на топливо. Участники протеста требовали снизить стоимость топлива до уровня весны этого года за счет уменьшения размера акциза на топливо и привязки акциза к украинской валюте.