На стадионе "Черноморец" во время матча Кубка Украины прогремел взрыв: видео
Неизвестные фанаты бросили взрывные пакеты на поле стадиона "Черноморец", где проходит матч 1/8 финала Кубка Украины – одесские "моряки" принимали полтавскую "Ворсклу".
Взрывы прогремели на 64-й минуте, сразу после успешного пенальти в ворота "Черноморца", пишет "Думская".
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Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся, матч возобновился. "Ворскла" победила со счетом 2:1.
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Источник: 24 Канал
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