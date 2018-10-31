На стадионе "Черноморец" во время матча Кубка Украины прогремел взрыв: видео

Неизвестные фанаты бросили взрывные пакеты на поле стадиона "Черноморец", где проходит матч 1/8 финала Кубка Украины – одесские "моряки" принимали полтавскую "Ворсклу".

Взрывы прогремели на 64-й минуте, сразу после успешного пенальти в ворота "Черноморца", пишет "Думская".

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Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся, матч возобновился. "Ворскла" победила со счетом 2:1.

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