На свадьбу принца Гарри и Меган Маркл придет 3 тысячи обычных людей

Королевскую свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая 2018 года, смогут посетить почти 3000 людей, которые не имеют отношения к королевской знати.

На официальном Twitter-аккаунте Кенсингтонского дворца появилась информация, что молодожены пригласили на свой праздник 2640 обычных людей, которые не имеют никакого прямого отношения к королевской семье.

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Как известно, таким приглашенным принц Гарри и Меган разослали приглашения, которые предоставят доступ на территорию Виндзорского замка, где состоится свадебная церемония молодоженов.



Территория Виндзорского замка близ Лондона

Также приглашенные получат возможность воочию увидеть прибытие каретной процессии жениха и невесты, их венчание и последующее отправление в Лондон.

В список приглашенных вошли 1200 выдающихся представителей общественности из Соединенного Королевства; 200 человек – из благотворительных организаций и фондов; 100 человек – ученики из местных школ; 610 человек – сотрудники Виндзорского замка и 530 – сотрудники королевского дворца.

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Напомним, принц Гарри и Меган Маркл встречаются около полтора года. Пара познакомилась летом 2016 года в компании общих друзей. О помолвке они официально сообщили 27 ноября этого года. Королевская свадьба состоится 19 мая 2018 года в 12 часов в церкви святого Георгия.