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      На трассе Киев – Одесса во время движения вспыхнул грузовик: дорогу перекрыли

      22 Читати новину українською
      На трассе Киев – Одесса загорелась фура
      На трассе Киев – Одесса загорелась фура / Нацполиция

      На автодороге Киев – Одесса загорелась фура. Движение в направлении Киева перекрыли до ликвидации пожара. Пострадавших нет.

      Инцидент произошел на 72 километре в сторону столицы. На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные.

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      Патрульная полиция осуществляет регулирование дорожного движения и призывает водителей строить маршрут по трассе в объезд указанного участка.

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      Теги: Новости Украины Полиция Новости Одессы Пожар Авто
      Источник: 24 Канал
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