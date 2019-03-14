На трассе Киев – Одесса во время движения вспыхнул грузовик: дорогу перекрыли

На автодороге Киев – Одесса загорелась фура. Движение в направлении Киева перекрыли до ликвидации пожара. Пострадавших нет.

Инцидент произошел на 72 километре в сторону столицы. На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные. Читайте также: В Киеве БТР въехал в авто военной инспекции: фото и видео Патрульная полиция осуществляет регулирование дорожного движения и призывает водителей строить маршрут по трассе в объезд указанного участка.