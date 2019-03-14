На трассе Киев – Одесса во время движения вспыхнул грузовик: дорогу перекрыли
На автодороге Киев – Одесса загорелась фура. Движение в направлении Киева перекрыли до ликвидации пожара. Пострадавших нет.
Инцидент произошел на 72 километре в сторону столицы. На место происшествия прибыли правоохранители и пожарные.
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Патрульная полиция осуществляет регулирование дорожного движения и призывает водителей строить маршрут по трассе в объезд указанного участка.
Источник: 24 Канал
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